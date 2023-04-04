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(Лебедева) Прасковья Михайловна
(Лебедева) Прасковья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2013
Пол
Женский
Отец
Лебедев Михаил
Мать
Лебедев ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Лебедев Михаил
Мать:
Лебедев ?
Смерть
2013
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