(Лебедева) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лебедев Михаил

Мать: Лебедев ?

Смерть
2013
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