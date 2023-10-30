Ланягина Прасковья Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ланягин Захар Якимов
Отец ребёнка: Ланягин Яким Кондратьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ланягина Василиса Якимова
Отец ребёнка: Ланягин Яким Кондратьев
Рождение ребёнка
?.12.1850
Дочь: Ланягина Екатерина Якимова
Отец ребёнка: Ланягин Яким Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно