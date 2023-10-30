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Ланягина Прасковья Леонтьева

Место рождения

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ланягин Захар Якимов

Отец ребёнка: Ланягин Яким Кондратьев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ланягина Василиса Якимова

Отец ребёнка: Ланягин Яким Кондратьев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1850

Дочь: Ланягина Екатерина Якимова

Отец ребёнка: Ланягин Яким Кондратьев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланягин Яким Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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