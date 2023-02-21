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Филимонов МИХАИЛ Сергеевич

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Место рождения

М.Стибково

Дата рождения

12.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

М.Стибково
Военная награда
20.08.1943
Медаль за боевые заслуги Архив ЦАМО запись № 17215900
Военная награда
05.12.1943
Медаль за отвагу Архив ЦАМО запись № 21687339
Рождение ребёнка
12.08.1953

Дочь: Донченко тамара михайловна

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, город Сельцо, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова МАЙЯ МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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