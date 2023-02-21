Филимонов МИХАИЛ Сергеевич
Место рожденияМ.Стибково
Дата рождения12.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
М.Стибково
Военная награда
20.08.1943
Медаль за боевые заслуги Архив ЦАМО запись № 17215900
Военная награда
05.12.1943
Медаль за отвагу Архив ЦАМО запись № 21687339
Рождение ребёнка
12.08.1953
Дочь: Донченко тамара михайловна
Мать ребёнка: не указана
Сельцо, город Сельцо, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова МАЙЯ МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно