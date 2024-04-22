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Кунгуров Григорий Егорович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.06.1902

Сын: Кунгуров Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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