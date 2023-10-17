Усольцев Ефим Анреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усольцев Андрей Иванович
Мать: не указана
Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылево сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
С 1857
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 № 17828 отчислен из деревни Яркуль сей же волости в деревню Заозерную
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно