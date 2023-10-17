Усольцев Ефим Анреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцев Ефим Анреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усольцев Андрей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылево сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
С 1857
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 № 17828 отчислен из деревни Яркуль сей же волости в деревню Заозерную
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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