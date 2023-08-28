Федосеев Антон Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Антон Гурьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев Гурьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1941

Сын: Федосеев Виктор Антонович

Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Федоровна

Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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