Федосеев Антон Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федосеев Гурьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1941
Сын: Федосеев Виктор Антонович
Мать ребёнка: Федосеева Анастасия Федоровна
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно