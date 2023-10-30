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Букин Корней (Корнило) Васильев

Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бука Василий Алексеев

Мать: Букина Аграфена (Агриппина) Андреева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1844

Сын: Букин Карп Корнилов

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.11.1852

Сын: Букин Григорий Корнилов

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Корнилова

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Букин Авдей Корнилов

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Филиппова

Смерть
Неизвестно
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