Букин Корней (Корнило) Васильев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
06.10.1844
Сын: Букин Карп Корнилов
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
03.11.1852
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Корнилова
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Букин Авдей Корнилов
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Филиппова
Смерть
Неизвестно