Выготский (Выгодский) Лев Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выготский (Выгодский) Лев Семенович

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Место рождения

Орша, Могилевская губерния (ныне - Витебская область, Беларусь)

Дата рождения

17.11.1896

Дата смерти

11.06.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Орша, Могилевская губерния (ныне - Витебская область, Беларусь)
Место жительства
С 1917
Гомель, Беларусь
Место жительства
С 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.06.1934
Москва, город федерального значения Москва
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