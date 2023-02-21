Выготский (Выгодский) Лев Семенович
Место рожденияОрша, Могилевская губерния (ныне - Витебская область, Беларусь)
Дата рождения17.11.1896
Дата смерти11.06.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Орша, Могилевская губерния (ныне - Витебская область, Беларусь)
Место жительства
С 1917
Гомель, Беларусь
Место жительства
С 1924
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1934