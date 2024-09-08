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Степаненко Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко (Зюряева) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
21.02.2011

Дочь: (Степаненко) Олеся Игоревна

Мать ребёнка: Степаненко (Зюряева) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.2013

Сын: Степаненко Артем Игоревич

Мать ребёнка: Степаненко (Зюряева) Светлана Николаевна

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