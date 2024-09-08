Степаненко Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.2011
Дочь: (Степаненко) Олеся Игоревна
Мать ребёнка: Степаненко (Зюряева) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.2013
Сын: Степаненко Артем Игоревич
Мать ребёнка: Степаненко (Зюряева) Светлана Николаевна