Бородихин Николай 2 Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1798
Дата смерти21.03.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1798
Бракосочетание
28.01.1825
Крестьянская дочь, умершего крестьянина Красноярской волости 31 год
Рождение ребёнка
06.02.1826
Дочь: Агафья Николаева
Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
24.03.1828
Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
05.11.1830
Сын: Бородихин Михаил Николаев
Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
17.11.1832
Дочь: Сорокина Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Семенова
Восприемники Андрей Осипов Богословцев, и урядника Василия Богунова жена Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
30.09.1835
Сын: Бородихин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Семенова
Андрей Никитин Сухов, Василия Клим Сухова жена Анна Васильевна
Военная служба
25.12.1844
Уволенный от службы, из резерва
Смерть
21.03.1874
Отставной казак 75 лет