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Костюченко Евфимий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Костюченко Павел Иванов

Мать: Евфросиния Васильева

Рождение ребёнка
29.12.1881

Сын: Костюченко Стефан Евфимиев

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Костюченко Антоний Евфимиев

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
31.05.1883

Дочь: Феодосия Евфимиева

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.09.1884

Дочь: Ирина Евфимиева

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.02.1889

Сын: Костюченко Прокопий Евфимиев

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
11.08.1890

Дочь: Мария Евфимиева

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Костюченко Яков Евфимиев

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
05.01.1895

Сын: Костюченко Иван Евфимиев

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Костюченко Лука Евфимиев

Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюченко Никита

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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