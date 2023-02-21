Костюченко Евфимий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Костюченко Павел Иванов
Мать: Евфросиния Васильева
Рождение ребёнка
29.12.1881
Сын: Костюченко Стефан Евфимиев
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Костюченко Антоний Евфимиев
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
31.05.1883
Дочь: Феодосия Евфимиева
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
20.09.1884
Дочь: Ирина Евфимиева
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
28.02.1889
Сын: Костюченко Прокопий Евфимиев
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
11.08.1890
Дочь: Мария Евфимиева
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
05.01.1895
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
06.02.1898
Мать ребёнка: Лукия Иоаникеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюченко Никита
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно