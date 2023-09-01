Михайлов Афанасий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Устинья Афанасьевна
Мать ребёнка: Михайлова Марина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Михайлов Исаак Афанасьевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Михей Афанасьевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно