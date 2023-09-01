Михайлов Афанасий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Афанасий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Леонтий Иванович

Мать: Михайлова Евдокия Петровна

Бракосочетание
1798

Жена: Михайлова Марина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Устинья Афанасьевна

Мать ребёнка: Михайлова Марина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Михайлов Исаак Афанасьевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Михей Афанасьевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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