(Рогозина) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно