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Носков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Носков Василий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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