Носков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Носков Василий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно