Аносов Константин Васильевич
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Дата рождения04.06.1908
Дата смерти11.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Николай Константинович
Мать ребёнка: Аносова Крестинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Александр Константинович
Мать ребёнка: Аносова Крестинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1984