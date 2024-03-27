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Аносов Константин Васильевич

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол

Дата рождения

04.06.1908

Дата смерти

11.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908

Отец: Аносов Василий Иванович

Мать: Аносова Мария Александровна

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Николай Константинович

Мать ребёнка: Аносова Крестинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Александр Константинович

Мать ребёнка: Аносова Крестинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Крестинья Петровна

Смерть
11.07.1984
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