Копылова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылова Ольга Васильевна

Копылова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1894 ст.

Муж: Копылов Федор Дмитриевич

Поручители: жениха: Василий Иванович и Тихон Ефимович. невесты: д. Писцова, Николай и Абрам.
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.

Дочь: Копылова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Копылов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.12.1898 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Копылов Федор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close