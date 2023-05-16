Копылова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1894 ст.
Поручители: жениха: Василий Иванович и Тихон Ефимович. невесты: д. Писцова, Николай и Абрам.
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.
Дочь: Копылова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Копылов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.12.1898 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Копылов Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно