Голенкова (Паршинцева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоленкова (Паршинцева) Людмила Васильевна

Голенкова (Паршинцева) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паршинцев Василий Васильевич

Мать: Давыденко Елена Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close