Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Илья Степанов
Отец ребёнка: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Софья Степанова
Отец ребёнка: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Васильев
Место жительства
05.12.1794 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ревизской сказке от 1795г. написано,что 5.12.1794 года ясашные государственные старокрещённые крестьяне переведены из деревни (Танатмышь ? ... тож) в деревню Верхняя Сарапала