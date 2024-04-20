Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Васильев

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Илья Степанов

Отец ребёнка: Степан Васильев

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Васильев

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Софья Степанова

Отец ребёнка: Степан Васильев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Степан Васильев

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Васильев

Место жительства
05.12.1794 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ревизской сказке от 1795г. написано,что 5.12.1794 года ясашные государственные старокрещённые крестьяне переведены из деревни (Танатмышь ? ... тож) в деревню Верхняя Сарапала

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