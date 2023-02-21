Стефаров Пётр Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефаров Пётр Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Стефаров Стефан Прокофьевич

Мать: Стефарова Аграфена Петровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья Акимовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова Аксинья Акимовна

Смерть
Неизвестно
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