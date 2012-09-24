Чередова Басова (Шевелёва) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Басова (Шевелёва) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1924

Дата смерти

24.09.2012

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1918 г.р.
1922 г.р.

Дети

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1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1924

Отец: Шевелёв Игнат

Мать: Шевелёва Евдокия

Бракосочетание
04.09.1943

Муж: Чередов Михаил

Северо-Плетнево, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Михаил

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Михаил

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
17.10.1950

Сын: Басов Сергей

Отец ребёнка: Басов ИванПетрович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
08.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басов ИванПетрович

с. С-Пленёво Тюменской обл.
Рождение ребёнка
04.01.1966

Сын: Басов Евгений

Отец ребёнка: Басов ИванПетрович

Омутинское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басов ИванПетрович

Смерть
24.09.2012
Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
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