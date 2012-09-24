Чередова Басова (Шевелёва) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1924
Дата смерти24.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1924
Отец: Шевелёв Игнат
Мать: Шевелёва Евдокия
Бракосочетание
04.09.1943
Муж: Чередов Михаил
Северо-Плетнево, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чередов Михаил
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чередов Михаил
Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
17.10.1950
Сын: Басов Сергей
Отец ребёнка: Басов ИванПетрович
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
08.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басов ИванПетрович
с. С-Пленёво Тюменской обл.
Рождение ребёнка
04.01.1966
Сын: Басов Евгений
Отец ребёнка: Басов ИванПетрович
Омутинское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басов ИванПетрович
Смерть
24.09.2012
Похороны
Неизвестно