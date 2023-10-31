Васильев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна Мизайловна

Мать ребёнка: Васильева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васиельв Николай Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Яков Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Агафья

Смерть
Неизвестно
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