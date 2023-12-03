Рожицина Глафира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожицина Глафира Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Рожицын Павел Семенович

Отец ребёнка: Рожицин Семен Михайлович

Луза,Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожицина Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Рожицин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожицин Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Рожицин Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
Луза,Устюжский уезд
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