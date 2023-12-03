Рожицина Глафира Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Рожицин Семен Михайлович
Луза,Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожицина Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Рожицин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожицин Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Рожицин Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно
Луза,Устюжский уезд