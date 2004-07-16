х (Романова) Изольда х
Место рождения
Дата рождения20.05.1925
Дата смерти16.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925
Бракосочетание
1948
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.07.2004