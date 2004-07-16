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х (Романова) Изольда х

Место рождения

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

20.05.1925

Дата смерти

16.07.2004

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925

Отец: Романов Александр Васильевич

Мать: Романова Екатерина Сергеевна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1948

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.07.2004
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