Каберов Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения08.05.1917
Дата смерти02.10.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1933
Место жительства
С 1933 по 1938
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1939 по 1940
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1946 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1952 по 1995
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
02.10.1995