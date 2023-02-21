Калбесина (Петрова) (Кандалова) Екатерина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
23.10.1839
воспреемники: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Козьма Никитинъ, Матьвѣй Козьминъ, Димитрий Гавриловъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Василій Филимоновъ, Филипъ Ивановъ, Данила И... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1840
Сын: Калбесин (петров) Сергей Ефремов
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Ефрем Максимов
Смерть
Неизвестно