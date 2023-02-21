Калбесина (Петрова) (Кандалова) Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесина (Петрова) (Кандалова) Екатерина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кандалов Николай Афанасьев

Мать: Кандалова Фекла Иванова

Бракосочетание
23.10.1839

Муж: Калбесин (петров) Ефрем Максимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Козьма Никитинъ, Матьвѣй Козьминъ, Димитрий Гавриловъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Василій Филимоновъ, Филипъ Ивановъ, Данила И... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1840

Сын: Калбесин (петров) Сергей Ефремов

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Ефрем Максимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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