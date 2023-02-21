Поцелуева (Стеклянкина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1913 ст.
Муж: не указан
Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1915 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.12.1916 ст.
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно