Поцелуева (Стеклянкина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поцелуева (Стеклянкина) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1916 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1913 ст.

Муж: не указан

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бурцево, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1916 ст.

Сын: Поцелуев Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бурцево, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поцелуев Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
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