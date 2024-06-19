Губжева (Шебзухова) Алена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1996
Отец ребёнка: Губжев Рашид Кушукович
Рождение ребёнка
06.02.2000
Дочь: Губжева Зульяна Рашидовна
Отец ребёнка: Губжев Рашид Кушукович
Рождение ребёнка
18.04.2008
Отец ребёнка: Губжев Рашид Кушукович