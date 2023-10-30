Калужинова (Дерюгина) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Калуженова Мария Петровна
Отец ребёнка: Калужинов Петр Андреевич
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Калуженова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Калужинов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно