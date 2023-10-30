Калужинова (Дерюгина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Дерюгина) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Дерюгино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Дерюгино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Калуженова Мария Петровна

Отец ребёнка: Калужинов Петр Андреевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Калуженова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Калужинов Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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