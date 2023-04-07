Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Егор Федорович

Мать: Зиновия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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