Наседкина (Обсокова) Харитинья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Обсокова) Харитинья Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1921

Дочь: Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Афанасий Федорович

Смерть
Неизвестно
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