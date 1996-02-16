Торицын Георгий Васильевич
Место рожденияд.Тулово, Кашинский район Тверской области
Дата рождения20.04.1921
Дата смерти16.02.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1921
д.Тулово, Кашинский район Тверской области
Бракосочетание
?.10.1945
Рождение ребёнка
22.12.1946
Сын: Торицын Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Торицына Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1951
Дочь: Сасаева Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Торицына Елизавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно