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Торицын Георгий Васильевич

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Место рождения

д.Тулово, Кашинский район Тверской области

Дата рождения

20.04.1921

Дата смерти

16.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1921

Отец: Торицын Василий Дмитриевич

Мать: Торицына Анна Емельяновна

д.Тулово, Кашинский район Тверской области
Бракосочетание
?.10.1945

Жена: Торицына Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
22.12.1946

Сын: Торицын Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Торицына Елизавета Михайловна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1951

Дочь: Сасаева Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Торицына Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торицына Елизавета Михайловна

Смерть
16.02.1996
Кимры, город Кимры, Тверская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кимры, город Кимры, Тверская область
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