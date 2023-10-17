Vymenets Lea -Dveira
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Исроловна
Отец ребёнка: Vymenets Israil
Рождение ребёнка
1924
Сын: Выменец Boris
Отец ребёнка: Vymenets Israil
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выменец Zalman
Отец ребёнка: Vymenets Israil
Смерть
1958
Похороны
Неизвестно