Vymenets Lea -Dveira — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vymenets Lea -Dveira

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Исроловна

Отец ребёнка: Vymenets Israil

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Выменец Boris

Отец ребёнка: Vymenets Israil

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выменец Zalman

Отец ребёнка: Vymenets Israil

Смерть
1958
Похороны
Неизвестно
Витебск, Витебская область
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