(Фаддиева) Наталья(?) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаддиева) Наталья(?) Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Фаддиев Василий Петрович

Отец ребёнка: Фаддиев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Фаддиев Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Фаддиев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Фаддиев Петр Петрович

Отец ребёнка: Фаддиев Петр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Петр Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
74,75
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