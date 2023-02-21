(Фаддиева) Наталья(?) Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Фаддиев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Фаддиев Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Фаддиев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Фаддиев Петр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
74,75