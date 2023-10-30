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Головкин Ефрем Яковлев

Место рождения

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Головкин Яков Матвеев

Мать: Головкина Праскова Петрова

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Около 1837

Жена: Головкина Матрона Ефимова

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Ефремова

Мать ребёнка: Головкина Матрона Ефимова

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Около 1842

Жена: Головкина Ирина Иванова

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Головкин Иван Ефремов

Мать ребёнка: Головкина Ирина Иванова

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.07.1848 ст.

Сын: Головкин Диомид Ефремов

Мать ребёнка: Головкина Ирина Иванова

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Катерина Ефремова

Мать ребёнка: Головкина Ирина Иванова

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Смерть
До 1860
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
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