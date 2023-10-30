Головкин Ефрем Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Головкин Яков Матвеев
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Ефремова
Мать ребёнка: Головкина Матрона Ефимова
Бракосочетание
Около 1842
Жена: Головкина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Головкина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
?.07.1848 ст.
Мать ребёнка: Головкина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Катерина Ефремова
Мать ребёнка: Головкина Ирина Иванова
Смерть
До 1860