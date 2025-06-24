Пушкин Олег Тихонович 01.12.1961 — найти родственников по фамилии на Familio

Пушкин Олег Тихонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.12.1961

умер 07.07.1999

Отец
Рябцев Тихон Николаевич06.07.1931 г.р.
Супруги
Жукова Надежда Петровна08.06.1963 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1961

Отец: Рябцев Тихон Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.11.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1989

Жена: Жукова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
03.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Надежда Петровна

Смерть
07.07.1999

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