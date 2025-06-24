Пушкин Олег Тихонович
мужской, родился 01.12.1961
умер 07.07.1999
ОтецРябцев Тихон Николаевич06.07.1931 г.р.
Супруги
Жукова Надежда Петровна08.06.1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1961
Отец: Рябцев Тихон Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.11.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1989
Жена: Жукова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
03.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Надежда Петровна
Смерть
07.07.1999