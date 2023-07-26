Гульбиниз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Абдулгалим
Отец ребёнка: Абдулманнаф
Рождение ребёнка
1817
Сын: Абдулгазим
Отец ребёнка: Абдулманнаф
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гулямзя
Отец ребёнка: Абдулманнаф
Рождение ребёнка
1822
Сын: Абдуламир
Отец ребёнка: Абдулманнаф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулманнаф
Смерть
Неизвестно