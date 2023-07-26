Гульбиниз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульбиниз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Абдулгалим

Отец ребёнка: Абдулманнаф

Рождение ребёнка
1817

Сын: Абдулгазим

Отец ребёнка: Абдулманнаф

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гулямзя

Отец ребёнка: Абдулманнаф

Рождение ребёнка
1822

Сын: Абдуламир

Отец ребёнка: Абдулманнаф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулманнаф

Смерть
Неизвестно
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