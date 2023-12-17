Реснянская (Мершиева) Анастасия Афанасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Езерская Марфа Павловна
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Дочь: Деникина Дарья 1 Павловна
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Дочь: Стрельцова Дарья 2 Павловна
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Сын: Реснянский Николай Павлович
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Дочь: Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Сын: Реснянский Фёдор Павлович
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Дочь: Олимпиада Павловна
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич
Сын: Реснянский Михаил Павлович
Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич