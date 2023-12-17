Реснянская (Мершиева) Анастасия Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реснянская (Мершиева) Анастасия Афанасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Мершиев Афанасий Давыдов

Мать: Мершиева Ефимия Кузьминична

Бракосочетание
21.01.1889 ст.

Муж: Реснянский Павел Николаевич

Покровская церковь с. Верхний хутор
Рождение ребёнка
06.07.1894 ст.

Дочь: Езерская Марфа Павловна

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.

Дочь: Деникина Дарья 1 Павловна

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Стрельцова Дарья 2 Павловна

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
04.01.1899 ст.

Сын: Реснянский Николай Павлович

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.

Дочь: Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
26.04.1903 ст.

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
27.12.1906 ст.

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
26.05.1908 ст.

Сын: Реснянский Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
06.08.1910 ст.

Дочь: Олимпиада Павловна

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.

Сын: Реснянский Михаил Павлович

Отец ребёнка: Реснянский Павел Николаевич

Верхний хутор
Смерть
Неизвестно
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