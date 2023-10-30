Уразов (Мухаметгатин) Ахметгарей Гатич (Мухамметгата улы) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразов (Мухаметгатин) Ахметгарей Гатич (Мухамметгата улы)

Место рождения

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.12.1868 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868 ст.

Отец: Мухамметгата Габидулла улы

Мать: не указана

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Уразов Лукман Гареевич

Мать ребёнка: Уразова Марьям Ахметзяновна

Каратмень, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
15.11.1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
Отбывание наказания
С 15.03.1929 по ?.07.1933
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Осужден по по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к высылке в Сибирь сроком на 3 года.
Место жительства
?.07.1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства после ссылки
Реабилитация осужденного
06.04.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
На основании Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года был реабилитирован Прокуратурой ТАССР 6 апреля 1993 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уразова Белкис Гареевна

Мать ребёнка: Уразова Марьям Ахметзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразов Хазим Гареевич

Мать ребёнка: Уразова Марьям Ахметзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразов Гайса Гареевич

Мать ребёнка: Уразова Марьям Ахметзяновна

Смерть
1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Пхоронен на кладбище"Окольное"
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