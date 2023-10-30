Уразов (Мухаметгатин) Ахметгарей Гатич (Мухамметгата улы)
Место рождения
Дата рождения01.12.1868 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868 ст.
Отец: Мухамметгата Габидулла улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Уразова Марьям Ахметзяновна
Каратмень, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
15.11.1928
Арест
Отбывание наказания
С 15.03.1929 по ?.07.1933
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Осужден по по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к высылке в Сибирь сроком на 3 года.
Место жительства
?.07.1933
Место жительства после ссылки
Реабилитация осужденного
06.04.1993
На основании Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года был реабилитирован Прокуратурой ТАССР 6 апреля 1993 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уразова Белкис Гареевна
Мать ребёнка: Уразова Марьям Ахметзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Уразова Марьям Ахметзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Уразова Марьям Ахметзяновна
Смерть
1942
Пхоронен на кладбище"Окольное"