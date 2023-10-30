Гудков Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Гудков Степан Григорьевич
Мать: не указана
Военная награда
Между 1853 и 1855
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гудков Даниил
Мать ребёнка: Гудкова Александра
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гудков Стефан
Мать ребёнка: Гудкова Александра
восприемники: князь родмистр Д.Г. Голицын ( его жена Марфа Ивановна Платова внучка графа Платова) и статс дама Л.И. Пыльцына | Вознесенский кафедральный собор
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гудков Николай
Мать ребёнка: Гудкова Александра
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Гудкова Александра
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Гудкова Александра
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гудкова Александра
Мать ребёнка: Гудкова Александра
Рождение ребёнка
28.07.1875
Сын: Гудков Василий
Мать ребёнка: Гудкова Александра
казак | Станица Верхне-Новочерскасская
Упоминание
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудкова Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Повытчик казенных расходов ОВД
Образование
Неизвестно
Гимназия
Смерть
1887
станица Верхне-Новочеркасская, Область Войска Донского