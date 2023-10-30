Гудков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудков Иван Степанович

Гудков Иван Степанович

Место рождения

Бессергеневская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Гудков Степан Григорьевич

Мать: не указана

Бессергеневская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Военная награда
Между 1853 и 1855
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гудков Даниил

Мать ребёнка: Гудкова Александра

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гудков Стефан

Мать ребёнка: Гудкова Александра

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
восприемники: князь родмистр Д.Г. Голицын ( его жена Марфа Ивановна Платова внучка графа Платова) и статс дама Л.И. Пыльцына | Вознесенский кафедральный собор
Рождение ребёнка
1860

Сын: Гудков Николай

Мать ребёнка: Гудкова Александра

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Гудкова Александра

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Гудкова Александра

Рождение ребёнка
1869

Сын: Гудкова Александра

Мать ребёнка: Гудкова Александра

Рождение ребёнка
28.07.1875

Сын: Гудков Василий

Мать ребёнка: Гудкова Александра

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
казак | Станица Верхне-Новочерскасская
Упоминание
1880
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Повытчик казенных расходов ОВД
Образование
Неизвестно
Гимназия
Смерть
1887
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
станица Верхне-Новочеркасская, Область Войска Донского
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close