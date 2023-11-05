Zәynulla — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zәynulla

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1812 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ğəbdrəşit

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Xəbibulla

Мать ребёнка: не указана

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