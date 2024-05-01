Айнетдинов Рамиль 01.06.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Айнетдинов Рамиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.?

Отец: не указан

Мать: Софья Николаевна

Бракосочетание
23.08.2014

Жена: Айнетдинова (Романюк) Вера Викторовна

Рождение ребёнка
16.11.2017

Сын: Айнетдинов Роберт Рамильевич

Мать ребёнка: Айнетдинова (Романюк) Вера Викторовна

Рождение ребёнка
15.02.2020

Дочь: Айнетдинова Регина Рамильевна

Мать ребёнка: Айнетдинова (Романюк) Вера Викторовна

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