Айнетдинов Рамиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.?
Отец: не указан
Мать: Софья Николаевна
Бракосочетание
23.08.2014
Рождение ребёнка
16.11.2017
Сын: Айнетдинов Роберт Рамильевич
Мать ребёнка: Айнетдинова (Романюк) Вера Викторовна
Рождение ребёнка
15.02.2020
Дочь: Айнетдинова Регина Рамильевна
Мать ребёнка: Айнетдинова (Романюк) Вера Викторовна