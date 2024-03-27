Халитова Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитова Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халитова) Фаузия

Отец ребёнка: Халитов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Шаукат

Отец ребёнка: Халитов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Фарит

Отец ребёнка: Халитов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Рашит

Отец ребёнка: Халитов Ибрагим

Рождение ребёнка
19.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Ибрагим

Смерть
Неизвестно

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