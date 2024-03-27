Халитова Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халитова) Фаузия
Отец ребёнка: Халитов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Шаукат
Отец ребёнка: Халитов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Фарит
Отец ребёнка: Халитов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Рашит
Отец ребёнка: Халитов Ибрагим
Рождение ребёнка
19.02.1951
Смерть
Неизвестно