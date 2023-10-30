Князева Мария Гордиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Отец: Гордей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1852 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1853 ст.
Дочь: Васса Даниловна
Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич
Рождение ребёнка
20.05.1855 ст.
Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич
Восприемники: той же деревни старокрещеный Андрей Ларионов и Тимофея Ильина дочь девица Татиана. Про Данила Андреевича написано - отданного в военную службу. Под Михаилом подпись - канонист законный... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1858 ст.
Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1862 ст.
Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич
Восприемники: той же деревни старокрещеные Изосим Ларионов и солдатка Степанида Романова. Данила Андреев, написан как отданный в военную службу.
Смерть
Неизвестно