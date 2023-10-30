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Князева Мария Гордиевна

Место рождения

Субаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Гордей Михайлович

Мать: не указана

Субаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.10.1852 ст.

Муж: Князев Данил Андреевич

Рождение ребёнка
12.08.1853 ст.

Дочь: Васса Даниловна

Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1855 ст.

Сын: Князев Михаил Данилович

Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни старокрещеный Андрей Ларионов и Тимофея Ильина дочь девица Татиана. Про Данила Андреевича написано - отданного в военную службу. Под Михаилом подпись - канонист законный... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Князев Никита Данилович

Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1858 ст.

Сын: Князев Степан Данилович

Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1862 ст.

Сын: Князев Иван Данилович

Отец ребёнка: Князев Данил Андреевич

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни старокрещеные Изосим Ларионов и солдатка Степанида Романова. Данила Андреев, написан как отданный в военную службу.
Смерть
Неизвестно
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