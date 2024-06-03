Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Неизвестно Нурмухамет
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Асхат Габдулхаевич
Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич
Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймарданова Фания Габдулхаевна
Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Фаиль Губделхаевич
Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марданов Талгат Габделхаевич
Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович