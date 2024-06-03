Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаймарданова Мабрура Нурмухаметовна

Шаймарданова Мабрура Нурмухаметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Неизвестно Нурмухамет

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Асхат Габдулхаевич

Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Наиль Габдулхаевич

Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймарданова Фания Габдулхаевна

Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Фаиль Губделхаевич

Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марданов Талгат Габделхаевич

Отец ребёнка: Шаймарданов Габдулхай Галимарданович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.