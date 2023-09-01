Семенченя Антон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенченя Павел Минович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1956
Дочь: Колесникова Зинаида Антоновна
Мать ребёнка: Семенченя Мария Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенченя Николай Антонович
Мать ребёнка: Семенченя Мария Марковна
Беларуссия, деревня Синегово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенченя Павел Антонович
Мать ребёнка: Семенченя Мария Марковна
Беларуссия, деревня Синегово
Смерть
Неизвестно