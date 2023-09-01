Семенченя Антон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенченя Антон Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенченя Павел Минович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1956

Дочь: Колесникова Зинаида Антоновна

Мать ребёнка: Семенченя Мария Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенченя Николай Антонович

Мать ребёнка: Семенченя Мария Марковна

Беларуссия, деревня Синегово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенченя Павел Антонович

Мать ребёнка: Семенченя Мария Марковна

Беларуссия, деревня Синегово
Смерть
Неизвестно
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