Набокова (Джокс) Клаудия Тереза Марианна Изабелла 25.10.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Набокова (Джокс) Клаудия Тереза Марианна Изабелла

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.10.1929

умерла 22.04.2020, Париж

Супруги
Набоков Иван НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Набоков АлексисНеизвестно г.р.
Набокова ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Набокова Екатерина

Отец ребёнка: Набоков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набоков Алексис

Отец ребёнка: Набоков Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набоков Иван Николаевич

Смерть
22.04.2020

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