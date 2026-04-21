Набокова (Джокс) Клаудия Тереза Марианна Изабелла
женский, родилась 25.10.1929
умерла 22.04.2020, Париж
Супруги
Набоков Иван НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Набоков АлексисНеизвестно г.р.
Набокова ЕкатеринаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Набокова Екатерина
Отец ребёнка: Набоков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набоков Алексис
Отец ребёнка: Набоков Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2020