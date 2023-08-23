Лебедев Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1875
Сын: Лебедев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Лебедева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.09.1877
Дочь: Лебедева Главдия Евгеньевна
Мать ребёнка: Лебедева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.11.1880
Сын: Лебедев Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Лебедева Анна Афанасьевна
Котельниково, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно