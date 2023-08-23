Лебедев Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Евгений Сергеевич

Лебедев Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1875

Сын: Лебедев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Лебедева Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
24.09.1877

Дочь: Лебедева Главдия Евгеньевна

Мать ребёнка: Лебедева Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.11.1880

Сын: Лебедев Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Лебедева Анна Афанасьевна

Котельниково, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close