Решетникова (Синицына) Вера
Место рождения
Дата рождения05.05.1927
Дата смерти19.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1927
Рождение ребёнка
21.03.1950
Сын: Решетников Алексей
Отец ребёнка: Решетников Григорий Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1952
Дочь: Колмогорова Людмила
Отец ребёнка: Решетников Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2009
Белово, Беловский, Кемеровская область