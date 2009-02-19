Решетникова (Синицына) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетникова (Синицына) Вера

Решетникова (Синицына) Вера

avatar

Место рождения

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.05.1927

Дата смерти

19.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1927

Отец: Синицин Порфирий Яковлевич

Мать: Синицына Ирина Федоровна

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.03.1950

Сын: Решетников Алексей

Отец ребёнка: Решетников Григорий Степанович

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1952

Дочь: Колмогорова Людмила

Отец ребёнка: Решетников Григорий Степанович

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Григорий Степанович

Смерть
19.02.2009
Белово, Беловский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close