Трофимов Виктор Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Трофимов Леонтий Иванович
Мать: Василиса Васильевна
Смерть
1982
Информация о смерти с сайта https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/897366530 Сектор 63, место 34573 Кладбище: Ивановское (старое) Адрес кладбища: Московская область, Серпуховский муниципальный район, се... Показать все