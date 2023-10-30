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Трофимов Виктор Леонтьевич

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Место рождения

Игнатьевские выселки, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1925

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Трофимов Леонтий Иванович

Мать: Василиса Васильевна

Игнатьевские выселки, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1982
Информация о смерти с сайта https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/897366530 Сектор 63, место 34573 Кладбище: Ивановское (старое) Адрес кладбища: Московская область, Серпуховский муниципальный район, се... Показать все
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