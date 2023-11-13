Житкова (Чуйкина) Прасковья (Параскева) Дмитриевна
Место рожденияд. Костомаровый Хутор
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Чуйкин Дмитрий Парфирьевич
Мать: не указана
д. Костомаровый Хутор
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович
Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1908
Сын: Житков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович
Рождение ребёнка
10.03.1916
Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917