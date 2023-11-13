Житкова (Чуйкина) Прасковья (Параскева) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова (Чуйкина) Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Место рождения

д. Костомаровый Хутор

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Чуйкин Дмитрий Парфирьевич

Мать: не указана

д. Костомаровый Хутор
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1908

Сын: Житков Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Житков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович

Рождение ребёнка
10.03.1916

Сын: Житков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житков Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житков Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Житков Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житков Сергей Федорович

Смерть
После 1917
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